Ramazan Abduragimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramazan Abduragimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramazan Abduragimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramazan Abduragimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramazan Abduragimov 10 Ocak 1998 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Абдурагимов Рамазан Мурадович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramazan Abduragimov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EVO yapmaktadır. Ramazan Abduragimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ramazan Abduragimov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramazan Abduragimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramazan Abduragimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramazan Abduragimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramazan Abduragimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Zenit Moskau

1 Nisan 2018 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2018 yılında ara verdi

29 Temmuz 2019 yılında Makhachkala

Ramazan Abduragimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramazan Abduragimov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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