Erbol Atabaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erbol Atabaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erbol Atabaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erbol Atabaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erbol Atabaev 15 Ağustos 2001 tarihinde Kant şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kırgızistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Атабаев Эрбол Канатбекович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erbol Atabaev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Erbol Atabaev'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erbol Atabaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erbol Atabaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erbol Atabaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erbol Atabaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Granollers

1 Ocak 2021 yılında FC Santboià

1 Temmuz 2021 yılında Abdish-Ata Kant

10 Şubat 2022 yılında Dinamo Makhach.

Erbol Atabaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erbol Atabaev şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erbol Atabaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Abdysh-Ata Kant (-2010)Rubin Kazan (2010-2012)Barcelona (2012-2013)

Kırgızistan takımında 23 numaralı formasıyla 8 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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