Ramazan Gadzhimuradov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramazan Gadzhimuradov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramazan Gadzhimuradov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramazan Gadzhimuradov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramazan Gadzhimuradov 9 Ocak 1998 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гаджимурадов Рамазан Ирбайханович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramazan Gadzhimuradov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Ramazan Gadzhimuradov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ramazan Gadzhimuradov'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramazan Gadzhimuradov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramazan Gadzhimuradov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramazan Gadzhimuradov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramazan Gadzhimuradov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FShM U17

1 Ocak 2017 yılında Veles 2

1 Temmuz 2017 yılında Veles Moskova

1 Temmuz 2019 yılında SKA Khabarovsk

15 Ocak 2021 yılında Ural

Ramazan Gadzhimuradov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramazan Gadzhimuradov şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Ramazan Gadzhimuradov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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