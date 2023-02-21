Zalimkhan Yusupov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalimkhan Yusupov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zalimkhan Yusupov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zalimkhan Yusupov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zalimkhan Yusupov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalimkhan Yusupov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zalimkhan Yusupov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zalimkhan Yusupov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zalimkhan Yusupov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zalimkhan Yusupov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zalimkhan Yusupov 27 Ocak 1998 tarihinde Kayakent, Dagestan Republic şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Юсупов Залимхан Рашидович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zalimkhan Yusupov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zalimkhan Yusupov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Zalimkhan Yusupov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zalimkhan Yusupov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zalimkhan Yusupov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Zalimkhan Yusupov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zalimkhan Yusupov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Anzhi II

1 Ocak 2018 yılında Anzhi 2

25 Temmuz 2018 yılında Legion-Dinamo

23 Ağustos 2018 yılında ara verdi

22 Şubat 2019 yılında Legion-Dinamo

30 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2020 yılında Makhachkala

Zalimkhan Yusupov kimdir

Zalimkhan Yusupov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zalimkhan Yusupov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Zalimkhan Yusupov nereli

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