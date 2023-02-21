Oleg Krasilnichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Krasilnichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Krasilnichenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Krasilnichenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Krasilnichenko 21 Ocak 1997 tarihinde Krymsk, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Красильниченко Олег Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Krasilnichenko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleg Krasilnichenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleg Krasilnichenko'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Krasilnichenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Krasilnichenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Krasilnichenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Krasilnichenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Akademia FCSM

1 Temmuz 2014 yılında Spartak II

24 Şubat 2017 yılında Spartak 2

15 Ağustos 2018 yılında Neftekhimik

9 Temmuz 2019 yılında Fakel Voronezh

16 Temmuz 2021 yılında Dinamo Makhach.

Oleg Krasilnichenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Krasilnichenko şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Oleg Krasilnichenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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