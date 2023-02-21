Yarakhmed Makhmudov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yarakhmed Makhmudov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yarakhmed Makhmudov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yarakhmed Makhmudov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yarakhmed Makhmudov 21 Kasım 1999 tarihinde Yarag-Kazmalyar, Dagestan Region şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Махмудов Ярахмед Тофикович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yarakhmed Makhmudov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yarakhmed Makhmudov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 28 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Yarakhmed Makhmudov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yarakhmed Makhmudov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yarakhmed Makhmudov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yarakhmed Makhmudov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yarakhmed Makhmudov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2018 yılında ara verdi

21 Şubat 2019 yılında Mashuk-KMV

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

28 Ağustos 2020 yılında Makhachkala

Yarakhmed Makhmudov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yarakhmed Makhmudov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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