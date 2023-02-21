Soslan Kagermazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soslan Kagermazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soslan Kagermazov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soslan Kagermazov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soslan Kagermazov 20 Ağustos 1996 tarihinde Nartkala, Kabardino-Balkaria Republic şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кагермазов Сослан Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soslan Kagermazov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Soslan Kagermazov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Soslan Kagermazov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soslan Kagermazov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soslan Kagermazov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soslan Kagermazov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soslan Kagermazov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kuban II

1 Temmuz 2016 yılında FK Sochi

1 Ocak 2017 yılında Afips Afipskiy

1 Temmuz 2017 yılında Shinnik Yaroslav

13 Temmuz 2018 yılında Fakel Voronezh

2 Temmuz 2019 yılında FC Noah

26 Ocak 2021 yılında Noah Jurmala

12 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Makhach.

Soslan Kagermazov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soslan Kagermazov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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