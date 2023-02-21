Mutalip Alibekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutalip Alibekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mutalip Alibekov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mutalip Alibekov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mutalip Alibekov 18 Haziran 1997 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Алибеков Муталип Омарович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mutalip Alibekov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mutalip Alibekov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mutalip Alibekov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mutalip Alibekov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mutalip Alibekov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mutalip Alibekov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mutalip Alibekov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2014 yılında CSKA Moskova II

31 Ağustos 2017 yılında Khimki

16 Ocak 2019 yılında Baltika

30 Haziran 2019 yılında Khimki

1 Temmuz 2019 yılında Baltika

25 Şubat 2020 yılında Smolevichi

31 Aralık 2020 yılında Baltika

24 Şubat 2021 yılında Legion-Dinamo

30 Haziran 2021 yılında Baltika

29 Temmuz 2021 yılında Dinamo Makhach.

Mutalip Alibekov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mutalip Alibekov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Mutalip Alibekov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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