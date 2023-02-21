Kamil İbragimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil İbragimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil İbragimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil İbragimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil İbragimov 27 Mart 1997 tarihinde Khasavyurt, Dagestan Republic şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ибрагимов Камиль Ибрагимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil İbragimov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamil İbragimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kamil İbragimov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil İbragimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil İbragimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil İbragimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil İbragimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Legion-Dinamo

1 Temmuz 2020 yılında Makhachkala

Kamil İbragimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil İbragimov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamil İbragimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuFK Gadzhi Gadzhiev Pobeda-1 Khasavyurt (-2016)

Team PFL takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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