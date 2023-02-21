Kamil İbragimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil İbragimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil İbragimov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kamil İbragimov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kamil İbragimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil İbragimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kamil İbragimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil İbragimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil İbragimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil İbragimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil İbragimov 27 Mart 1997 tarihinde Khasavyurt, Dagestan Republic şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ибрагимов Камиль Ибрагимович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil İbragimov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamil İbragimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kamil İbragimov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamil İbragimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil İbragimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Kamil İbragimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil İbragimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Legion-Dinamo

1 Temmuz 2020 yılında Makhachkala

Kamil İbragimov kimdir

Kamil İbragimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil İbragimov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuFK Gadzhi Gadzhiev Pobeda-1 Khasavyurt (-2016)

Kamil İbragimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team PFL takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kamil İbragimov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Dilan Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilan Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dilan Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilan Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Zubkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Zubkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Zubkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Zubkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlya Molteninov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Molteninov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlya Molteninov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Molteninov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Topalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Topalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Topalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Topalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!