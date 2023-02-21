İdar Shumakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdar Shumakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdar Shumakhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdar Shumakhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdar Shumakhov 5 Haziran 1999 tarihinde Nalchik şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шумахов Идар Артурович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdar Shumakhov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İdar Shumakhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İdar Shumakhov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İdar Shumakhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdar Shumakhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İdar Shumakhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdar Shumakhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2019 yılında I. Cherkessk

3 Ağustos 2020 yılında Mashuk-KMV

15 Temmuz 2021 yılında Spartak Nalchik

15 Temmuz 2022 yılında Dinamo Makhach.

İdar Shumakhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdar Shumakhov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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