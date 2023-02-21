Vladimir Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Kovacevic 11 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Kovacevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Kovacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladimir Kovacevic'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hajduk Kula

30 Haziran 2011 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2012 yılında Proleter

30 Haziran 2013 yılında Vojvodina

4 Ağustos 2013 yılında Spartak

1 Temmuz 2016 yılında Vojvodina

27 Ocak 2017 yılında KV Kortrijk

20 Haziran 2018 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2019 yılında KV Kortrijk

27 Temmuz 2020 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2022 yılında Mladost GAT

9 Ocak 2023 yılında Dinamo Makhach.

Vladimir Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Kovacevic şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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