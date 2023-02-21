İslamitdin Abdullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslamitdin Abdullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslamitdin Abdullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslamitdin Abdullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslamitdin Abdullaev 18 Mart 2000 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Абдуллаев Исламитдин Насруллаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslamitdin Abdullaev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İslamitdin Abdullaev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İslamitdin Abdullaev'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İslamitdin Abdullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslamitdin Abdullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslamitdin Abdullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslamitdin Abdullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında Legion-Dinamo

24 Ağustos 2021 yılında Rotor Volgograd

19 Ağustos 2022 yılında Dinamo Makhach.

İslamitdin Abdullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslamitdin Abdullaev şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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