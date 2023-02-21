Nikita Glushkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Glushkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Glushkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Glushkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Glushkov 19 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Глушков Никита Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Glushkov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Nikita Glushkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Glushkov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Glushkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Glushkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Glushkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Glushkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2018 yılında Loko-Kazanka M.

11 Temmuz 2019 yılında Chaika Pes.

7 Eylül 2021 yılında Dinamo Makhach.

Nikita Glushkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Glushkov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Glushkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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