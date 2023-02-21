Abakar Gadzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abakar Gadzhiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abakar Gadzhiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abakar Gadzhiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abakar Gadzhiev 31 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гаджиев Абакар Гаджиявович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abakar Gadzhiev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abakar Gadzhiev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 25 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Abakar Gadzhiev'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abakar Gadzhiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abakar Gadzhiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abakar Gadzhiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abakar Gadzhiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2021 yılında Makhachkala

Abakar Gadzhiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abakar Gadzhiev şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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