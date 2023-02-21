Timur Magomedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timur Magomedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timur Magomedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timur Magomedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timur Magomedov 20 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Магомедов Тимур Арсенович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timur Magomedov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Timur Magomedov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timur Magomedov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timur Magomedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timur Magomedov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timur Magomedov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timur Magomedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Anji Mahaçkale

11 Temmuz 2022 yılında Dinamo Makhach.

Timur Magomedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timur Magomedov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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