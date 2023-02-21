Ruslan Lisakovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Lisakovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruslan Lisakovich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruslan Lisakovich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruslan Lisakovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Lisakovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruslan Lisakovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Lisakovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Lisakovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Lisakovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Lisakovich 22 Mart 2002 tarihinde Marina Gorka şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лисакович Руслан Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Lisakovich Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PS-Agency yapmaktadır. Ruslan Lisakovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ruslan Lisakovich'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Lisakovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lis_master/?hl=ru

Ruslan Lisakovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Lisakovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruslan Lisakovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Lisakovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Soligorsk II

1 Mart 2019 yılında FK Uzda

1 Temmuz 2019 yılında Soligorsk II

23 Mart 2020 yılında Krumkachi

29 Ocak 2021 yılında Isloch

4 Şubat 2023 yılında Dinamo Makhach.

Ruslan Lisakovich kimdir

Ruslan Lisakovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Lisakovich şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shakhtjor Soligorsk

Ruslan Lisakovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 19 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruslan Lisakovich nereli

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