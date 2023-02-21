Shamil İsaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shamil İsaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shamil İsaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shamil İsaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shamil İsaev 8 Eylül 2003 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Исаев Шамиль Магомедович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shamil İsaev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shamil İsaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Shamil İsaev'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shamil İsaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shamil İsaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shamil İsaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shamil İsaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Makhachkala

Shamil İsaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shamil İsaev şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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