Cian Newbury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Newbury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cian Newbury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cian Newbury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cian Newbury 22 Mayıs 2005 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cian Newbury Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Cian Newbury, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cian Newbury'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cian Newbury Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cian Newbury isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Cian Newbury Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cian Newbury futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Hamilton Acad.

Cian Newbury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cian Newbury şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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