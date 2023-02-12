Scott Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Martin 1 Nisan 1997 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Martin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QUANIC SPORTS yapmaktadır. Scott Martin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 31 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Scott Martin'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Scott Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hibernian FC U17

1 Ocak 2014 yılında Hibernian FC U20

1 Temmuz 2015 yılında Hibernian FC

23 Ekim 2015 yılında Forfar Athletic

1 Mayıs 2016 yılında Hibernian FC

2 Kasım 2017 yılında Arbroath

6 Mayıs 2018 yılında Hibernian FC

31 Ağu 2018 yılında Hamilton Acad.

Scott Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Martin şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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