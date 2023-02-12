Lewis Spence kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Spence Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lewis Spence kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lewis Spence ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lewis Spence kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Spence Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lewis Spence

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Spence adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Spence Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Spence 28 Ocak 1996 tarihinde Kirkcaldy şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lewis Robert Spence şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Spence Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Lewis Spence, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lewis Spence'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lewis Spenceboyu ve yaşı kaç

Lewis Spence Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewis Spence isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Lewis Spence Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Spence futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dunfermline U20

1 Temmuz 2014 yılında Dunfermline A.

12 Ocak 2016 yılında Brechin City

1 Mayıs 2016 yılında Dunfermline A.

23 Eylül 2016 yılında Brechin City

22 Kasım 2016 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2017 yılında Dundee FC

10 Ocak 2019 yılında Ross County

3 Ağu 2020 yılında Scunthorpe Utd.

13 Temmuz 2021 yılında Hamilton Acad.

Lewis Spence kimdir

Lewis Spence Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Spence şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cowdenbeath FC (-2007), Heart of Midlothian FC (2006/07), Rangers FC (2007-2011), Dunfermline Athletic FC (2011-2014)

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Lewis Spence nereli

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