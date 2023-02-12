Jean Pierre Tiehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Pierre Tiehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Pierre Tiehi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Pierre Tiehi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Pierre Tiehi 24 Ocak 2002 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean-Pierre Alberic Tiéhi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Pierre Tiehi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Jean Pierre Tiehi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Pierre Tiehi'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Pierre Tiehi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tiehi__j9/

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Jean Pierre Tiehi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Pierre Tiehi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Pierre Tiehi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Pierre Tiehi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2020 yılında Fulham U21

31 Ocak 2022 yılında Rodez AF

30 Haziran 2022 yılında Fulham U21

6 Ağu 2022 yılında Hamilton Acad.

31 Mayıs 2023 yılında Fulham U21

Jean Pierre Tiehi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Pierre Tiehi şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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