Connor Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Connor Smith kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Connor Smith ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Connor Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Smith

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Smith 1 Şubat 2002 tarihinde Cowdenbeath şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Smith Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PMPR Excellence yapmaktadır. Connor Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Connor Smith'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Connor Smithboyu ve yaşı kaç

Connor Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Connor Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Connor Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hearts FC U17

1 Temmuz 2018 yılında Hearts FC U18

1 Temmuz 2019 yılında Hearts FC II

16 Ağu 2019 yılında Cowdenbeath FC

5 Ocak 2020 yılında Hearts FC II

30 Eylül 2020 yılında Arbroath

3 Ocak 2021 yılında Hearts FC II

7 Ocak 2021 yılında Cove Rangers FC

12 Mayıs 2021 yılında Hearts FC II

28 Ağu 2021 yılında Queen's Park

16 Mayıs 2022 yılında Hearts FC II

1 Temmuz 2022 yılında Heart of Midl.

28 Ocak 2023 yılında Hamilton Acad.

31 Mayıs 2023 yılında Heart of Midl.

Connor Smith kimdir

Connor Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Smith şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cowdenbeath FC (2012), Heart of Midlothian FC (2012-2021)

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Connor Smith nereli

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