Daniel Oreilly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Oreilly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Oreilly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Oreilly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Oreilly 11 Nisan 1995 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Oreilly Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Holland Sports Management BV yapmaktadır. Daniel Oreilly, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Oreilly'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Oreilly Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Oreilly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Oreilly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Oreilly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Hereford Utd.

24 Kasım 2014 yılında Bishop's St.

1 Ocak 2015 yılında Bray Wanderers

24 Ocak 2016 yılında Longford Town

29 Temmuz 2016 yılında Eastbourne

1 Ocak 2017 yılında Longford Town

1 Ocak 2019 yılında Finn Harps

1 Ocak 2020 yılında Shelbourne

1 Ocak 2021 yılında Drogheda United

1 Ocak 2022 yılında Hamilton Acad.

Daniel Oreilly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Oreilly şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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