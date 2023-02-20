Danilo Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Acosta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danilo Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Acosta 17 Kasım 1997 tarihinde San Pedro Sula şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Honduras,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Israel Acosta Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Acosta Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Acosta'nin Orange County SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Danilo Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2015 yılında Real Monarchs

31 Aralık 2015 yılında RSL Academy

1 Ocak 2016 yılında Salt Lake

9 Nisan 2016 yılında Real Monarchs

31 Aralık 2016 yılında Salt Lake

23 Mart 2018 yılında Real Monarchs

31 Aralık 2018 yılında Salt Lake

1 Ocak 2019 yılında Orlando

31 Aralık 2019 yılında Salt Lake

1 Ocak 2020 yılında Los Angeles

7 Ocak 2022 yılında Orange County

Danilo Acosta kimdir

Danilo Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Acosta şuan Orange County SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Real Salt Lake AZ (2013-2015)

Danilo Acosta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Honduras takımında 21 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danilo Acosta nereli

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