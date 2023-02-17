Darijo Grujcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darijo Grujcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darijo Grujcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darijo Grujcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darijo Grujcic 19 Mayıs 1999 tarihinde Lustenau şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darijo Grujcic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Darijo Grujcic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darijo Grujcic'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darijo Grujcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darijo Grujcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darijo Grujcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darijo Grujcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2014 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2015 yılında Vorarlberg U18

31 Ocak 2017 yılında FC Dornbirn

1 Ocak 2018 yılında A. Lustenau

1 Ağu 2020 yılında FC Wacker

27 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında A. Lustenau

Darijo Grujcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darijo Grujcic şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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