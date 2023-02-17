Ammar Helac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Helac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ammar Helac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ammar Helac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ammar Helac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Helac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ammar Helac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ammar Helac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ammar Helac 13 Haziran 1998 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ammar Helac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Ammar Helac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ammar Helac'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ammar Helacboyu ve yaşı kaç

Ammar Helac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ammar Helac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ammar Helac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ammar Helac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FAL U15

1 Temmuz 2013 yılında FAL U16

1 Ağu 2014 yılında Donau Linz II

1 Ocak 2016 yılında ASKÖ Donau Linz

1 Temmuz 2017 yılında Blau Weiss Linz

1 Ağu 2020 yılında Austria Wien

21 Temmuz 2022 yılında A. Lustenau

Ammar Helac kimdir

Ammar Helac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ammar Helac şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Ammar Helac nereli

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