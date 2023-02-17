Nemanja Motika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Motika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Motika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Motika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Motika 20 Mart 2003 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Немања Мотика şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Motika Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Nemanja Motika, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Motika'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Motika Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/nemanja_motika/

Nemanja Motika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Motika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nemanja Motika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Motika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2017 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern U16

1 Ocak 2019 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Bayern II

2 Şubat 2022 yılında Kızılyıldız

3 Şubat 2023 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Nemanja Motika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Motika şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nemanja Motika Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BFC Preussen, FC Hertha 03 Zehlendorf (-2012), Hertha BSC (2012-2017), FC Bayern München (2017-2021)

Sırbistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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