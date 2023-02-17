Pius Grabher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pius Grabher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pius Grabher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pius Grabher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pius Grabher 11 Ağu 1993 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pius Grabher Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pius Grabher, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Pius Grabher'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pius Grabher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pius Grabher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pius Grabher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pius Grabher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında A. Lustenau II

1 Temmuz 2009 yılında A. Lustenau

15 Temmuz 2014 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2015 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2017 yılında SV Ried

1 Temmuz 2019 yılında A. Lustenau

Pius Grabher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pius Grabher şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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