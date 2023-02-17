Matthias Maak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthias Maak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthias Maak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthias Maak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthias Maak 12 Mayıs 1992 tarihinde Bruck an der Mur şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthias Maak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Matthias Maak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 27 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Matthias Maak'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthias Maak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthias Maak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthias Maak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthias Maak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Austria U15

1 Temmuz 2007 yılında Austria U17

1 Ocak 2009 yılında Austria U19

14 Temmuz 2009 yılında Wienerberg

12 Temmuz 2010 yılında Wiener Neustadt

1 Ağu 2010 yılında SC Neusiedl/See

30 Haziran 2011 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2013 yılında SV Kapfenberg

10 Ocak 2014 yılında Grödig

30 Haziran 2015 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2015 yılında Grödig

1 Temmuz 2016 yılında SönderjyskE

1 Temmuz 2017 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2019 yılında SCR Altach

27 Ağu 2020 yılında A. Lustenau

Matthias Maak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthias Maak şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matthias Maak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TuS Krieglach (07/1999-), FK Austria Wien

Avusturya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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