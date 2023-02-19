David Montoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Montoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Montoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Montoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Montoya 8 Mart 2002 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Ricardo Montoya Sanchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Montoya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Montoya, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Montoya'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Montoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Montoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Montoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Montoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Patriotas

David Montoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Montoya şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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