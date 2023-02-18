Djordje Mitic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Mitic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Mitic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Mitic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Mitic 14 Ekim 2002 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Митић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Mitic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Mitic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Mitic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Mitic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Mitic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Mitic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Mitic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2019 yılında Sindjelic U19

27 Temmuz 2020 yılında Rad Belgrad U19

27 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

Djordje Mitic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Mitic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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