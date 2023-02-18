Nemanja Doderovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Doderovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Doderovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Doderovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Doderovic 18 Eylül 1993 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Немања Додеровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Doderovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Doderovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Doderovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Doderovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Doderovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Doderovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Doderovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sumadija AR

1 Temmuz 2013 yılında FK Topola

1 Temmuz 2017 yılında Sumadija AR

14 Ocak 2020 yılında Sloga 33

26 Ocak 2021 yılında Jedinstvo Ub

Nemanja Doderovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Doderovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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