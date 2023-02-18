Mirko Andric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirko Andric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirko Andric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirko Andric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirko Andric 29 Nisan 1993 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Мирко Андрић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirko Andric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirko Andric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mirko Andric'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirko Andric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirko Andric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirko Andric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirko Andric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2013 yılında Dolny Kubin

24 Temmuz 2013 yılında Zeleznicar Lajkovac

1 Temmuz 2014 yılında Jedinstvo Ub

1 Temmuz 2016 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2017 yılında Jedinstvo Ub

1 Temmuz 2021 yılında SV der Bosnier

5 Şubat 2022 yılında Jedinstvo Ub

Mirko Andric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirko Andric şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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