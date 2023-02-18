İgor Milanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Milanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Milanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Milanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Milanovic 3 Ağu 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Милановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Milanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Milanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İgor Milanovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Milanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Milanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Milanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Milanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Jedinstvo Ub

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Jedinstvo Ub

1 Temmuz 2017 yılında Zeleznicar Lajkovac

1 Temmuz 2018 yılında Jedinstvo Ub

İgor Milanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Milanovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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