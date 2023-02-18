Djordje Vladisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Vladisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Vladisavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Vladisavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Vladisavljevic 23 Temmuz 2002 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Vladisavljevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Vladisavljevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Vladisavljevic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Vladisavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Vladisavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Vladisavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Vladisavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2019 yılında Jedinstvo Ub

17 Ocak 2022 yılında Proleter

25 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

Djordje Vladisavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Vladisavljevic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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