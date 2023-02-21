Dmitri Lesnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Lesnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Lesnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Lesnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Lesnikov 22 Haziran 1999 tarihinde Astrakhan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лесников Дмитрий Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Lesnikov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Lesnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Dmitri Lesnikov'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Lesnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Lesnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Lesnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Lesnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Volgar

28 Ocak 2021 yılında Biolog

30 Haziran 2021 yılında Volgar

Dmitri Lesnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Lesnikov şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dmitri Lesnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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