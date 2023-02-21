Dmitri Rybchinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Rybchinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Rybchinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Rybchinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Rybchinskiy 19 Ağustos 1998 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Рыбчинский Дмитрий Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Rybchinskiy Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Rybchinskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Rybchinskiy'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Rybchinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Rybchinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dmitri Rybchinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Rybchinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2017 yılında Loko-Kazanka M.

1 Ocak 2020 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2022 yılında Pari NN

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Dmitri Rybchinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Rybchinskiy şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dmitri Rybchinskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nika, Yunost Moskvy - Torpedo, Lokomotiv Moskau

Rusya U21 takımında 24 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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