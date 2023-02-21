Dmitri Saganovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Saganovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Saganovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Saganovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Saganovich 23 Mayıs 1998 tarihinde Astrakhan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Саганович Дмитрий Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Saganovich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Saganovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volgar Astrakhan futbol takımında oynamaktadır. Volgar Astrakhan takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Dmitri Saganovich'nin Volgar Astrakhan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Saganovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Saganovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Saganovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Saganovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Volgar

Dmitri Saganovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Saganovich şuan Volgar Astrakhan takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dmitri Saganovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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