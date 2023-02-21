Dmitri Stotskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Stotskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Stotskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Stotskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Stotskiy 1 Aralık 1989 tarihinde Kaliningrad şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Стоцкий Дмитрий Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Stotskiy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APS yapmaktadır. Dmitri Stotskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Stotskiy'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Stotskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Stotskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dmitri Stotskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Stotskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2009 yılında Baltika

1 Ocak 2010 yılında Klaipeda

30 Haziran 2010 yılında Baltika

6 Şubat 2015 yılında Ufa

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar

26 Ocak 2022 yılında Nizhny Novgorod

Dmitri Stotskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Stotskiy şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dmitri Stotskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Baltika Kaliningrad (-2007), Baltika Plus-Yunost (2008), Baltika Kaliningrad (2009)

Rusya takımında 24 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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