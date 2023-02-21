Dmitri Stotskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Stotskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitri Stotskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitri Stotskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dmitri Stotskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Stotskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitri Stotskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Stotskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Stotskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Stotskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Stotskiy 1 Aralık 1989 tarihinde Kaliningrad şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Стоцкий Дмитрий Валерьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Stotskiy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APS yapmaktadır. Dmitri Stotskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pari Nizhniy Novgorod futbol takımında oynamaktadır. FC Pari Nizhniy Novgorod takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Stotskiy'nin FC Pari Nizhniy Novgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitri Stotskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Stotskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dmitri Stotskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Stotskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2009 yılında Baltika

1 Ocak 2010 yılında Klaipeda

30 Haziran 2010 yılında Baltika

6 Şubat 2015 yılında Ufa

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar

26 Ocak 2022 yılında Nizhny Novgorod

Dmitri Stotskiy kimdir

Dmitri Stotskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Stotskiy şuan FC Pari Nizhniy Novgorod takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Baltika Kaliningrad (-2007), Baltika Plus-Yunost (2008), Baltika Kaliningrad (2009)

Dmitri Stotskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 24 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dmitri Stotskiy nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Lucas Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hassan Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Hamza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hassan Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Hamza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kirill Kaplenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kaplenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kirill Kaplenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kaplenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Tagliabue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Tagliabue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Tagliabue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Tagliabue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!