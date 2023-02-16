Doganay Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doganay Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doganay Kilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doganay Kilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doganay Kilic 8 Haziran 1996 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğanay Kılıç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doganay Kilic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yiğit Oruç yapmaktadır. Doganay Kilic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Doganay Kilic'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Doganay Kilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doganay Kilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Doganay Kilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doganay Kilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2012 yılında Bursaspor U17

1 Temmuz 2013 yılında Bursaspor U19

1 Temmuz 2014 yılında Bursaspor U21

1 Şubat 2016 yılında Gaziantepspor

20 Temmuz 2017 yılında Göztepe

31 Ağu 2018 yılında Adanaspor

30 Haziran 2019 yılında Göztepe

31 Temmuz 2019 yılında Başakşehir

5 Ağu 2019 yılında GMG Kastamonu

3 Ağu 2020 yılında Başakşehir

5 Ekim 2020 yılında Kahramanmaraş

1 Temmuz 2021 yılında Pendikspor

17 Ağu 2022 yılında Bursa Yıldırım

Doganay Kilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doganay Kilic şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Doganay Kilic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1930 Bafraspor (2007-2010), Bursaspor (2010-2013)

Türkiye U19 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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