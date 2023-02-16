Fatih Ozcelik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Ozcelik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Ozcelik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Ozcelik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Ozcelik 15 Ekim 1992 tarihinde Erzurum şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fatih Özçelik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Ozcelik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatih Ozcelik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fatih Ozcelik'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatih Ozcelik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fatihozcelik11/

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Fatih Ozcelik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Ozcelik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Fatih Ozcelik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Ozcelik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bucaspor U21

1 Temmuz 2011 yılında Bucaspor

31 Ağu 2012 yılında Ankara Demir

30 Haziran 2013 yılında Bucaspor

26 Ağu 2013 yılında K.Maraş BB

17 Ocak 2014 yılında Bucaspor

24 Ocak 2014 yılında Ankara Demir

30 Haziran 2014 yılında Bucaspor

23 Temmuz 2014 yılında T. Akçaabat

19 Ocak 2015 yılında Bucaspor

23 Ocak 2015 yılında Ankara Demir

30 Haziran 2015 yılında Bucaspor

21 Ağu 2015 yılında Kastamonu 1966

12 Ocak 2017 yılında Sakaryaspor

4 Ocak 2018 yılında Yeni Orduspor

23 Ağu 2019 yılında Ankara Demir

7 Ocak 2020 yılında Serik Belediye

16 Eylül 2020 yılında Bergama Bld

15 Ocak 2021 yılında Sultanbeyli Bld

1 Temmuz 2021 yılında Bursa Yıldırım

Fatih Ozcelik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Ozcelik şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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