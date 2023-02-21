Douglas Friedrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Friedrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Friedrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Friedrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Friedrich 12 Aralık 1988 tarihinde Candelária şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Douglas Friedrich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Friedrich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grupo Empenho yapmaktadır. Douglas Friedrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas Friedrich'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Douglas Friedrich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d1friedrich/

Douglas Friedrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Friedrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Douglas Friedrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Friedrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Nisan 2013 yılında Caxias-RS

31 Aralık 2014 yılında Capivariano FC

1 Mayıs 2015 yılında Bragantino

30 Kasım 2015 yılında Capivariano FC

12 Ocak 2016 yılında Corinthians

11 Nisan 2016 yılında Grêmio

15 Eylül 2016 yılında Corinthians

12 Ocak 2017 yılında Avaí FC

31 Aralık 2017 yılında Corinthians

5 Ocak 2018 yılında EC Bahia

2 Temmuz 2021 yılında Juventude

31 Aralık 2021 yılında EC Bahia

13 Ocak 2022 yılında Avaí FC

11 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Douglas Friedrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Friedrich şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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