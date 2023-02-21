Abdullah Al Samti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Samti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Samti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Samti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Samti 25 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah bin Ahmed bin Faraj Al-Samti/ عبدالله أحمد الصامطي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Samti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Samti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Samti'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Samti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Samti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Samti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Samti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Al-Thoqbah

26 Ocak 2020 yılında Damac FC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Qadsiah FC

15 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Abdullah Al Samti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Samti şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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