Hisham Al Dubais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hisham Al Dubais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hisham Al Dubais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hisham Al Dubais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hisham Al Dubais 26 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hisham Al Dubais Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hisham Al Dubais'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hisham Al Dubais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hisham Al Dubais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hisham Al Dubais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hisham Al Dubais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Khaleej

Hisham Al Dubais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hisham Al Dubais şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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