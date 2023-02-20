Ahmad Al Zaein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Al Zaein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmad Al Zaein kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmad Al Zaein ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmad Al Zaein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Al Zaein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmad Al Zaein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Al Zaein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Al Zaein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Al Zaein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Al Zaein 2 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da أحمد يوسف الزين / Ahmad Youssef Al-Zaein şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Al Zaein Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmad Al Zaein, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmad Al Zaein'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Al Zaein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Al Zaein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmad Al Zaein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Al Zaein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Al-Ittihad Club

8 Temmuz 2013 yılında Abha

1 Temmuz 2015 yılında Taawon

1 Temmuz 2017 yılında Al-Ahli SFC

29 Ocak 2018 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2018 yılında Al-Ahli SFC

22 Temmuz 2018 yılında Al-Qadsiah FC

30 Haziran 2019 yılında Al-Ahli SFC

28 Temmuz 2019 yılında Al-Raed

1 Temmuz 2022 yılında Damac FC

Ahmad Al Zaein kimdir

Ahmad Al Zaein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Al Zaein şuan Damac FC takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Ahmad Al Zaein Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 18 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Ahmad Al Zaein nereli

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