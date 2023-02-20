El Arbi Hillel Soudani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Arbi Hillel Soudani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Arbi Hillel Soudani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Arbi Hillel Soudani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Arbi Hillel Soudani 25 Kasım 1987 tarihinde Chlef şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da العربي هلال سوداني‎‎ şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Arbi Hillel Soudani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. El Arbi Hillel Soudani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. El Arbi Hillel Soudani'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

El Arbi Hillel Soudani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Hillal_Soudani

El Arbi Hillel Soudani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Arbi Hillel Soudani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

El Arbi Hillel Soudani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Arbi Hillel Soudani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında ASO Chlef

3 Ağustos 2011 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2018 yılında Nottm Forest

1 Temmuz 2019 yılında Olimpiakos

30 Ocak 2021 yılında Al-Fateh

19 Temmuz 2021 yılında Damac FC

El Arbi Hillel Soudani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Arbi Hillel Soudani şuan Damac FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASO Chlef (1998-2006)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.