Adam Maher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Maher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Maher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Maher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Maher 20 Temmuz 1993 tarihinde Ait Izzou şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Maher Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Athlete yapmaktadır. Adam Maher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Maher'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Maher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adammaher/

Adam Maher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Maher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adam Maher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Maher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Zeeburgia Alt.

1 Temmuz 2005 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2011 yılında AZ Alkmaar

1 Temmuz 2013 yılında PSV Eindhoven

31 Ağustos 2016 yılında Osmanlıspor

30 Haziran 2017 yılında PSV Eindhoven

15 Ocak 2018 yılında Twente

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2018 yılında AZ Alkmaar

1 Temmuz 2019 yılında Utrecht

11 Temmuz 2022 yılında Damac FC

Adam Maher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Maher şuan Damac FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Maher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Diemen (1998-2001), AVV Zeeburgia (2001-2005), AZ (2005-2011)

Hollanda U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Hollanda U15 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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