Bader Munshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bader Munshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bader Munshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bader Munshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bader Munshi 20 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Bader Mohammed Munshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bader Munshi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bader Munshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına - tarihinde katılmıştır. Bader Munshi'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bader Munshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bader Munshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bader Munshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bader Munshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bader Munshi şuan Damac FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Bader Munshi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 11 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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