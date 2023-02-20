Abdelkader Bedrane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkader Bedrane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkader Bedrane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkader Bedrane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkader Bedrane 2 Nisan 1992 tarihinde Blida şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da عبد القادر بدران şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkader Bedrane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Abdelkader Bedrane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelkader Bedrane'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelkader Bedrane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkader Bedrane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelkader Bedrane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkader Bedrane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında USM Blida

1 Temmuz 2016 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2019 yılında Esperance

1 Temmuz 2022 yılında Damac FC

Abdelkader Bedrane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkader Bedrane şuan Damac FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Abdelkader Bedrane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 17 numaralı formasıyla 27 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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