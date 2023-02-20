Ammar Al Najjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Al Najjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ammar Al Najjar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ammar Al Najjar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ammar Al Najjar 27 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عمار النجار şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ammar Al Najjar Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Yard yapmaktadır. Ammar Al Najjar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ammar Al Najjar'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ammar Al Najjar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ammar Al Najjar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ammar Al Najjar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ammar Al Najjar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Ittihad Club

1 Temmuz 2017 yılında Al-Ittihad Club

18 Ocak 2019 yılında Al-Fateh

30 Haziran 2019 yılında Al-Ittihad Club

1 Temmuz 2019 yılında Abha

8 Şubat 2021 yılında Al-Shabab

12 Ağustos 2021 yılında Damac FC

Ammar Al Najjar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ammar Al Najjar şuan Damac FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.